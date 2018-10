Schiphol-kat Mars na weken weer terecht

Het was een enorme schrik, zo’n anderhalve maand geleden, toen Sandra tijdens het boarden ontdekte dat alleen haar kater Gum nog in de bench zat en Mars verdwenen was. „Hij moet in paniek zijn geraakt en op een onverklaarbare manier zijn ontsnapt.”

De eigenaresse was te einde raad, want zij zat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en moest het zoeken noodgedwongen overlaten aan anderen. Via Facebook en op Schiphol en omgeving verspreide flyers met een foto van Mars vroeg ze wanhopig aan andere kattenliefhebbers om mee te helpen naar Mars te zoeken. Tegelijkertijd was ze doodsbang dat haar kat aan de wandel zou gaan en kon worden aangereden.

Bekijk ook: Ontsnapte kater Mars gespot op Schiphol

Een paar weken later keerde Sandra weer even in ons land terug vanwege een sterfgeval. Ook hervatte ze haar speurtocht op Schiphol. Ze riep daar naar haar kat en probeerde hem te lokken met iets lekkers. Op het moment dat Sandra al weer in het vliegtuig naar Curaçao zat, leken haar inspanningen beloond te worden. Een bewaker zag het dier op het spottersplatform bij Schiphol, maar Mars vangen lukte niet.

Bekijk ook: Zoektocht naar vermiste kat op Schiphol

De hoop vervloog in de daarop volgende weken langzaam, omdat er niets meer van de kat werd vernomen. Tot gisteren: oplettende medespeurder Yvonne uit Badhoevedorp denkt de kat Mars te spotten. Nadat een ’kattenvanger’ het dier te pakken krijgt en de chip uitleest kan met zekerheid worden vastgesteld dat aan de zeven weken durende speurtocht een einde is gekomen. Mars is terecht.

„Ik ga feest vieren, de vlag moet uit!”, schrijft een uitgelaten Sandra op Facebook. „Ik moet extra kattenvoer halen en heel veel katten snoepjes! Mars is gevonden en gevangen. Dank je wel Dierenambulance, dank je wel stichting Amsterdamse zwerfkatten. En ook dank je wel Yvonne. Zonder jullie zou het nooit gelukt zijn!!!”