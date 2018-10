Vrouw hindert hulpdiensten bij levensbedreigende situatie

Vrijdagochtend werden politieagenten uit De Bilt opgeroepen om een trauma-arts te assisteren. De arts moest met spoed naar een incident waarbij een klein kindje betrokken was. Daar aangekomen werden de agenten en de arts belemmerd door een buurvrouw, die vond dat de politie te hard reed.

„Stel je voor dat je zelf in de situatie zit dat je met spoed politie of ambulance nodig hebt en er dan iemand is die de boel dwarsboomt”, schrijft politie De Bilt op Facebook.

De vrouw bleef bij haar auto staan, zodat de politiewagen er niet langs kon en belemmerde hierbij de arts. „Vanuit ons is hier zoveel onbegrip. Wij rijden echt niet voor onze lol met toeters en bellen aan”, luidt het bericht.

In een levensbedreigende situatie telt iedere seconde. De politie weet niet hoe het met het kindje is afgelopen. „Hoe het met het kindje is? Geen idee, medische gegevens worden ook aan ons niet verstrekt.”