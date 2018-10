Dodental scheepsdrama Tanzania loopt op

Het dodental loopt mogelijk nog verder op. Er waren volgens sommige schattingen driehonderd of zelfs vierhonderd mensen aan boord toen de veerboot kapseisde bij Ukerewe-eiland. Aan boord was eigenlijk maar plaats voor honderd personen, zei een lokale functionaris tegen de krant The Citizen.

Een getuige vertelde dat ook een overlevende uit het vaartuig is gehaald. Reddingswerkers hoorden zaterdag geluiden die wezen op de aanwezigheid van overlevenden. Daarop gingen duikers weer op zoek naar slachtoffers. Er komen ondertussen ook nog steeds lichamen bovendrijven bij de veerboot.

Bekijk ook: Kapitein gekapseisde veerboot gearresteerd