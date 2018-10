Duits leger assisteert bij brand grensgebied

De Tornado’s beschikken over warmtecamera’s. De toestellen kunnen zo ondergrondse brandhaarden opsporen, die anders lastig te ontdekken zijn. De strijdkrachten zijn ook verantwoordelijk voor het uitbreken van de brand, die het gevolg is van een rakettest. De veengebieden smeulen nu al zo’n twee weken op een oppervlakte van circa acht vierkante kilometer. De brandweer heeft zo’n duizend manschappen ingezet om het vuur te bestrijden.

Minister Ursula von der Leyen (Defensie) erkende zaterdag tijdens een bezoek aan het gebied dat er fouten zijn gemaakt. Een fout was dat de brandweerkorpsen van omliggende gemeenten niet snel genoeg werden opgeroepen om te helpen. „Dan hadden we waarschijnlijk erger kunnen voorkomen’, zei de minister.

„Het is zeker de vraag of deze rakettests in deze tijd van het jaar hadden moeten plaatsvinden, met de zeer, zeer droge zomer die we hadden. Maar ik ben me er ook van bewust dat de informatie daarna gebrekkig was, dat we daar ook veel beter moeten worden”, zei de minister. Ze had eerder al excuses aangeboden aan alle mensen in de regio die last hebben van de brand.