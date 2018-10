Meer werken? Dat maakt de vrouw zelf wel uit!

En dus waren de woorden van Marieke ’t Hart en Yesim Candan op Telegraaf.nl grotendeels aan dovemansoren gericht. Want hoeveel je werkt, moet je lekker zelf weten.

Info199 deed het altijd al, hard werken: „Als ondernemer ben ik gewend om wekelijks 60 tot 70 uur te werken in combinatie met een gezin en huishouden. (..) Het lijkt erop dat de jongere generatie niet meer de ambitie heeft om fulltime te werken. Ook dit zijn keuzes en iedereen is hierin vrij. Ik ben ervan overtuigd dat als je echt wil, er altijd mogelijkheden en oplossingen zijn.” Bovendien, zegt fstemerdink97, betekent fulltime werken niet automatisch dat je het huishouden moet verwaarlozen: „Waarom hoor ik elke keer dat als je fulltime werkt dat je alles uitbesteedt? Ik heb nooit een schoonmaakster gehad. Kan ik ook niet betalen, want ik heb minimumloon. Ik besteed mijn eten koken niet uit. Ik kook zelf en anders een van de kids. (..) Het is een kwestie van praktisch denken. En je moet vooral niet teveel eisen…”

"Jeetje, vrouwen moeten wel heel erg veel, hè?"

Gr Kieviet uit het mooie Emsland citeert in dit verband maar eens zakenvrouw Elske Doets: „In deeltijd werkende vrouwen mogen niet alle problemen afschuiven op hun man. Het zijn de vrouwen zelf die te vaak evenwicht willen. Balanstrutjes noem ik die. Zij balanceren continu tussen privé en werk. Ze willen de perfecte verhoudingen van beide. Maar als je zo denkt, gebeurt er niks met je carrière. Dan blijf je dwalen in niemandsland.” En dat is nu juist tegen het zere been van poessiepie545: „Jeetje, vrouwen moeten wel heel erg veel, hè? Meer uren werken, door het glazen plafond zien te breken, thuis een gezin draaiend houden, mantelzorg voor (schoon)ouders, een sociaal leven onderhouden, vrij nemen als de school een studiedag heeft en er uiteraard enigszins appetijtelijk uit blijven zien. En dan word je door de zakenvrouw van het jaar 2017 een ’balanstrutje’ genoemd als je je niet kunt of wilt conformeren aan al die verplichtingen.”

En, zo zegt Melissa de Ridder, meer werken loont niet altijd: „Het systeem is zo krom dat hoe meer je verdient, hoe meer je naar de kinderopvang moet brengen.. Dan kies ik toch liever voor meer bij mijn kind zijn de komende jaren.”

Eesn609 wordt er cynisch van: „Tja, die rotkinderen. Een ernstig storende factor in je leven. Probleem is dat we tegenwoordig alles willen/moeten, behalve zorgen voor onze kinderen. Hoezo moet je fulltime werken? Voor de hoge hypotheek, tweede auto, zomer- en wintervakantie, voor- en naschoolse opvang, paas- en kerstvakantie enz enz?” Een andere reageerder zegt: „In tegenstelling tot wat door velen beweerd wordt, kun je makkelijk van één salaris leven met een gezin. Ik zie zat voorbeelden daarvan, waarbij een van de ouders (maakt niet uit wie) fulltime werkt en de ander voor de kids en het huishouden zorgt.” Nu is dat anders, ziet R.everdingen99421: „Vroeger was het zo dat met een eenverdiener het gezin goed kon rondkomen. Tegenwoordig moet de vrouw wel meewerken anders kan het gewoonweg niet meer.”

Bdcalhoun wijt het deels aan de mentaliteit: „Het valt me op dat vrouwen die werken, denken in oplossingen. Vrouwen die niet werken, en niet tevreden zijn met hun rol als huisvrouw, denken in problemen.” Deze reageerder komt dus ook met een oplossing: „Ik ben er voorstander van dat beide partners parttime werken. Daarmee krijg je ook veel beter een gelijkwaardige relatie.”

"Twee van de drie vrouwen die deeltijd werken, hebben helemaal geen kleine kinderen"

Maar, dan is het nog maar de vraag of je vrouwen meer kunt laten werken, zegt Peter.denhertog9: „Voor veel vrouwen is het wel een bewuste vrije keuze om te gaan werken en dan is het best wel flauw om daarna te gaan mekkeren. Veel lezers zullen de tijd ook nog wel hebben meegemaakt dat de man werkte en de vrouw de overige zaken verzorgde zoals het zelf zorg dragen voor hun kinderen. Zelf ben ik in die tijd meer dan tevreden opgegroeid.” Gewaagde stelling; Peter moet op zijn woorden passen, als Rene Artois gelijk heeft: „Vrouwen kiezen zelf vooral voor een gezinsleven en een relatief makkelijk leven en niet voor de opoffering die een carrière vraagt. Maar dat mogen wij mannen niet zeggen natuurlijk en dus incasseren we de verwijten maar weer.” Wbisschop74 vult aan: „Overigens gaat het niet alleen om moeders: twee van de drie vrouwen die deeltijd werken, hebben helemaal geen kleine kinderen. Waarom kun je dan niet gewoon fulltime werken? Zijn je hobby’s dan zo belangrijk?”

Het laatste woord in dit verband is uiteraard voor een vrouw: Roosje7. „Ik vind het allemaal gezeur. Laat iedereen het zelf beslissen.”