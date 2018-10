Doodgebeten pups in achtertuin: baasje heeft 32 honden

Een puppy (foto ter illustratie). Ⓒ Hollandse Hoogte

Helmond - De dierenpolitie is donderdag afgekomen op een melding over vechtende honden in een achtertuin in Helmond. Daar aangekomen waren de hondjes overleden. Het baasje van de honden blijkt de eigenaresse te zijn van nog eens 32 honden en is bestraft door de politie.