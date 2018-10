Sterke aanwijzing ’gezinsdrama’ in Papendrecht

De hulpdiensten kwamen zaterdag af op een brand in een woning in de Cremerstraat in Papendrecht. Daar werden vier lichamen aangetroffen op de begane grond in het huis. Hulp mocht niet meer baten.

Het vuur in het huis in de Cremerstraat werd zaterdagochtend ontdekt, maar was snel geblust. De hulpdiensten rukten massaal uit.

„Dit is verschrikkelijk. Dit zijn incidenten die je als burgemeester niet hoopt mee te maken, maar helaas gebeurt het wel”, zegt burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Papendrecht in een reactie tegen RTV Rijnmond.

Voor omwonenden is slachtofferhulp ingeschakeld.