Bloemenzee Oss dijt gestaag uit

Zaterdag aan het begin van de middag staan opnieuw enkele honderden mensen bij het spoor. Daar ligt onder een aantal tenten een zee van bloemen. Die dijt gestaag uit. Ook een bloemist laadde er een bijna volle bestelwagen aan bloemen en knuffels uit.

Een beveiliger van Nederlandse Spoorwegen die de boel in de gaten hield, vertelde dat het al sinds zeven uur zaterdagochtend druk is. „Eigenlijk is het al heel de dag zo”, wees hij op de enkele honderden bezoekers.

