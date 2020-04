TomTom: verkeersdrukte grote steden fors afgenomen

Voor de coronacrisis was het tijdens de spits nog filerijden op de Wibautstraat in Amsterdam, nu ligt de hoofdstedelijke verkeersader er verlaten bij. Ⓒ richard MOUW

Amsterdam - De verkeersdrukte in de grootste steden van ons land is met tientallen procenten afgenomen. Vooral in de stadscentra is het de afgelopen weken doorrijden geblazen en hoeven weggebruikers bijna geen minuut extra reistijd meer in te plannen.