’Zoveel bloot... Eigenlijk best tof zo’n sauna!’

Na jaren van zeuren en zaniken had Vriendin het voor elkaar; we gingen naar de sauna.

Vrouwending

De sauna. Echt een vrouwending. Ik vind dat een man zich daar in principe verre van moet houden. Mannen moeten bier drinken, voetbal kijken, op mammoeten jagen, desnoods de hele middag achter een fazant aan rennen om die vervolgens neer te knuppelen en in drie happen op te vreten. Maar mannen horen niet in een sauna.

Lulletje lampenkatoen hier was deze middag echter de klos. "Dan zijn daar de kleedkamers", zei Saunabaas. Ik probeerde mijn chagrijn te verbergen achter een glimlach en leek daardoor op E.T. met kiespijn. De kleedkamers, daar begon het gedonder al. Het leek op de ruimte waarin wij ons op de basisschool omkleedden voor de gymles.

Blubbervlees

"Waar zijn de hokjes?" vroeg ik lichtelijk in paniek. "Dit zíjn de hokjes", fluisterde Vriendin. Eh... hier stonden al mensen en nog erger, ze gingen zich uitkleden. Recht voor me. Een overdaad aan roze blubbervlees vulde het kleedlokaal.

Er was een Barbapapa-look-alike met reusachtige kokosnootborsten, haar vriendin had iets weg van een uitgezakte Roemeens kampioen olieworstelen en gelukkig hing de buik van de heer op leeftijd over zijn zaakje. Bleef die aanblik me in ieder geval bespaard. Aan de andere kant, nu kon ik mijn boxershort óók wel uittrekken. Als dit mijn competitie was...

IJscel

Compleet kledingloos en de schaamte voorbij denderde ik vervolgens de infraroodcabine in, zweette peentjes in de houtgestookte Tuli sauna, koelde af in een ijscel, genoot met Vriendin van het bubbelbad en nam intussen aandachtig al dat naakt om me heen in me op.

Ik was er nu toch. Zoveel bloot, op een dienblad gepresenteerd, eigenlijk best tof zo’n sauna. En het werd nóg mooier: ze hadden er bier. Ik besloot nog even te blijven. Mammoetjagen kon morgen ook nog wel.

