Gezin drama Papendrecht al langer bekend bij politie

Dat werd duidelijk tijdens de persconferentie die zaterdagmiddag werd gehouden in het gemeentehuis van Papendrecht. Sinds de zomer van 2017 zat het gezin in de hulpverlening. De moeder en vader van 32 jaar, een meisje van zes en een jongen van vier jaar oud werden zaterdagochtend levenloos aangetroffen op de begane grond van de gezinswoning.

In de woning aan de Cremerstraat heeft korte tijd brand gewoed, toch zijn de vier gezinsleden zeer waarschijnlijk niet door het vuur om het leven gekomen. Op de lichamen van de slachtoffers zijn sporen van geweld aangetroffen, zo meldt het het Openbaar Ministerie dat vooralsnog uitgaat van een gezinsdrama. „Wij gaan er niet bij voorbaat van uit dat de brand de oorzaak is. Het is het meest aannemelijk dat iemand in het gezin verantwoordelijk is”, zei officier van justitie René de Beukelaer.

Buren

Voor de buurtbewoners die ooggetuigen zijn geweest van het vreselijke drama, is slachtofferhulp geregeld. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke heeft op het gemeentehuis en in de Cremerstraat gesprekken gevoerd met omwonenden die getuige waren. Enkelen van hen hebben ook de slachtoffers gereanimeerd.

Begin augustus was de buurt ook al getuige van een drama rondom een driejarig jongetje dat werd vermist. Duikers van de brandweer vonden het kind uiteindelijk in het water.

