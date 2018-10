Nederlanders klaar met PostNL: bezorgers gooien pakketjes in kliko’s

AMSTERDAM - Nederlanders doen steeds meer online aankopen, maar een derde van de consumenten is niet tevreden over de pakketbezorging van PostNL. En dat is niet eens zo gek. Zo blijken pakketbezorgers zelf hun handtekening te zetten op aangetekende pakketten, worden er pakketjes achtergelaten in kliko’s en niet-thuis-briefjes ingegooid terwijl de consument gewoon aanwezig is op het bezorgadres.