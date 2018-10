’Pakkans bij doorrijden na ongeluk klein’

Volgens EenVandaag reden er vorig jaar 46.000 automobilisten door na een aanrijding waarbij ze nooit gepakt werden. Het grootste deel, zo’n 44.800 doorrijders, veroorzaken alleen materiële schade, zoals schade aan straatmeubilair, tuinen of andere voertuigen. In 1200 gevallen ging het om aangereden personen, met lichamelijk letsel zoals botbreuken tot gevolg, of in een sporadisch geval overlijden.

Volgens de actualiteitenrubriek lopen dagelijks drie mensen lichamelijk letsel op door ongelukken waarbij de dader doorrijdt.

Eerder deze maand kwam een twintigjarige fietsster uit Sittard om het leven nadat ze in haar woonplaats was aangereden. De bestuurster was doorgereden, maar kon later alsnog worden aangehouden.