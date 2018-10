Theresa May Ⓒ AFP

LONDEN - Medewerkers van de Britse premier Theresa May werken aan een crisisplan voor vervroegde verkiezingen in november. Volgens de Sunday Times onderzoeken leden van Mays politieke kabinet of de premier op die manier electorale steun kan krijgen voor een nieuw brexit-plan. Donderdag wezen EU-leiders haar eerdere voorstellen af.