Weggestuurde orka Morgan bevallen in zeepark: ’Goede moeder’

„Morgan liet vanaf het eerste moment zien dat ze een goede moeder is”, laat het park weten. Omdat Morgan een hoorbeschadiging heeft, was onzeker of de bevalling goed zou verlopen. Het park laat echter weten dat de bevalling ’soepel’ verliep. Het geslacht van het kalfje is nog onduidelijk.

Morgan werd in 2010 ernstig verzwakt gevonden in de Waddenzee en naar het Dolfinarium gebracht om te herstellen. In 2011 verhuisde het dier na veel commotie en met instemming van het kabinet naar Tenerife. Morgan werd er opgenomen in een groep van zes soortgenoten.

Nadat het dier was opgeknapt brandde een felle discussie los over de vraag of de orka zich weer zou kunnen redden in de vrije natuur. De rechter moest er meermalen aan te pas komen voordat Morgan uiteindelijk in Loro Parque terechtkwam.

