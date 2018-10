‘De Tien van Meekel’ toont geheim van traditioneel gezin

Een gezin van 10 kinderen en geen onvertogen woord. Dat kan dus gewoon! Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - Drie broers en zeven zussen uit Amsterdam, van wie de oudste 82 jaar is en de jongste 63, leven allemaal, hebben nooit ruzie, delen elk nieuwtje en komen geregeld bij elkaar over de vloer. Lars Meekel (38) besefte ineens hoe bijzonder het gezin van zijn vader Piet is en bracht ze zaterdag samen in het ouderlijk huis om een beeldend privéportret te maken.