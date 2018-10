Herfst in Nederland: kletsnat, kil en mogelijk nachtvorst

De noordelijke wind neemt in kracht toe en wordt 's avonds soms hard, windkracht 6 of 7. Ook zijn zware windstoten mogelijk.

De organisatie van de Dam tot Damloop van Amsterdam naar Zaandam raadt deelnemers aan een poncho of vuilniszak aan te trekken in het startvak, om zo droog aan de tocht van 16 kilometer te beginnen. Na afloop doen lopers er goed aan zo snel mogelijk droge kleren aan te trekken. De laatste lopers vertrekken zondag om 14.55 uur.

Mogelijk eerste nachtvorst

Voor liefhebbers van frisse ochtenden is het genieten komende tijd, want bijna dagelijks daalt de temperatuur naar waarden nabij het vriespunt. De eerste frisse nacht dient zich van zondag op maandag al aan. Vanwege brede opklaringen kan het in het binnenland afkoelen naar 3 tot 5 graden.

De nacht naar dinsdag lijkt voorlopig de koudste nacht te worden, meldt Weeronline. De minima komen uit op 1 graad in het oosten tot 5 in het westen. Er is zelfs kans dat het ergens in het land op normale waarneemhoogte (1,5 meter boven de grond) vriest. Mocht dat gebeuren dan is dat de eerste keer dit najaar.

Maandag overdag wisselen zon, wolken en een enkele bui elkaar af. Vanaf dinsdag wordt het zonniger.