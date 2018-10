Griekse journalisten vast na fraude-artikel

Filelefteros pakte vrijdag uitgebreid uit over onregelmatigheden bij de besteding van Europees geld dat bedoeld was om de leefomstandigheden in opvangkampen voor vluchtelingen te verbeteren. Het ministerie van Kammenos is hiervoor verantwoordelijk. Volgens de krant zou een deel van het geld zijn gegaan naar zakenmensen die nauwe banden onderhouden met de minister.

