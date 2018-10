Openbaar vervoer Amsterdam weer volgens dienstregeling

Een grote storing treft het openbaar vervoer in Amsterdam. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het openbaar vervoer in Amsterdam is zondag rond 12.00 uur weer normaal nadat het metroverkeer en een deel van het bus- en tramvervoer in Amsterdam zondagochtend verstoord was door een storing in het mobilofoonverkeer. Hierdoor konden enige uren alle metrolijnen en enkele tram- en buslijnen niet rijden, meldt het Amsterdamse openbaar vervoersbedrijf GVB.