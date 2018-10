Race tegen de klok om gewonde solozeiler te redden

Tomy sloeg alarm in een serie tekstberichten, die hij verstuurde via een satellietverbinding. Hij vertelde dat zijn mast is afgebroken en dat hij ernstig rugletsel heeft opgelopen. ,,Kan niet meer eten of drinken'', schreef de zeiler in een bericht. Tomy zou ook niet meer kunnen lopen en op bed liggen.

Australië, India en Frankrijk hebben schepen op pad gestuurd om de zeiler te redden. Ook zijn vliegtuigen onderweg. De Ierse zeiler Gregor McGuckin, die in hetzelfde stormachtige weer was beland als Tomy, probeert eveneens zijn collega te bereiken.