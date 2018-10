Buma wil alternatief voor nog hogere energietaks

Het kabinet verhoogt de energiebelastingen komend jaar fors. Een gemiddeld gezin met een koophuis gaat daardoor 150 euro meer betalen, berekende de Vereniging Eigen Huis.

CDA-voorman Buma wil niet de belofte doen dat deze verhoging van tafel gaat, maar hij zei bij WNL op Zondag wel dat hij graag alternatieven wil voor nieuwe plannen om te sleutelen aan de energierekening.

Op dit moment werken deskundigen aan een klimaatakkoord. Aan de zogeheten klimaattafels heeft voormalig PvdA-leider Diederik Samsom een plan bedacht om de belasting op gas nog verder te verhogen. Tegelijkertijd wil hij de taks op elektriciteit verlagen. Dat zou kostenneutraal kunnen, maar de planbureaus controleren nog of dat echt zo is.

De CDA-leider vreest voor een ‘revolte’ als er niet genoeg draagvlak is voor de klimaatplannen. „In de jaren negentig was immigratie goed en daar mocht je niet verkeerd over denken. Nu heb je iets vergelijkbaars met klimaat”, zegt de christendemocraat. „In Amerika begon het met Al Gore. Uiteindelijk staat hij aan de kant en zit Donald Trump in het Witte Huis.”