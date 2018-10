Jager zonder vergunning slaat wild om zich heen met krukje: boswachter gewond

Toen de jager werd aangesproken, ontstak hij in woede en sloeg met een krukje richting het hoofd van de ambtenaar, die de klap met zijn armen kon opvangen. De woedende jager riep ’Ik sla je kapot’. Na een worsteling sloeg de jager op de vlucht.

Kort daarna werd hij alsnog aangehouden door agenten. De auto waarin hij reed is in beslag genomen. De man was zijn vergunning eerder kwijtgeraakt door een incident.

De boswachter klaagde na de schermutseling onder meer over hoofdpijn. Ook raakte hij gewond aan zijn linkerhand en in zijn gezicht.