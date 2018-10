Dronken automobilist vast voor poging doodslag motoragent

Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Een 32-jarige motoragent is in Rotterdam met de schrik vrijgekomen nadat de bestuurder van een personenauto onverwachts op hem in probeerde te rijden. Een 29-jarige inwoner van de havenstad kon later worden aangehouden op verdenking van poging doodslag. Bij zijn aanhouding was hij dronken, had drugs gebruikt en gedroeg zich zeer agressief naar de politie toe.