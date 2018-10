Leider Zuid-Korea informeert Trump over top

Moon wil volgens een hoge medewerker de impasse doorbreken in de onderhandelingen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Trump en Kim maakten eerder dit jaar in Singapore algemene afspraken over denuclearisatie, maar de uitwerking daarvan verliep in de maanden na de top erg moeizaam.

De Zuid-Koreaanse leider heeft zich opgeworpen als bemiddelaar in het conflict over het Noord-Koreaanse nucleaire programma. Hij vertelde donderdag na zijn recente driedaagse bezoek aan het geïsoleerde buurland dat Kim weer om de tafel wil met Trump. Moon zal zich daar naar verwachting voor inzetten.

