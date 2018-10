Albert Heijn begint met prikkelarm uurtje winkelen

Op die manier kunnen mensen met autisme en klanten die overgevoelig zijn voor bepaalde prikkels, in alle rust hun boodschappen doen. Dat meldt Omroep Brabant.

Het Brabantse filiaal wordt de eerste winkel die het stilte-uur invoert. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) liet eerder weten dat Nederland erg achterloopt als het aankomt op dergelijke service.

Naar aanleiding van dat bericht heeft de assistent-supermarktmanager Eva Mennes, contact opgenomen met de NVA. Vervolgens werd gevraagd aan de klanten om een lijst aan te leveren met de voor hen storende geluiden. Uit die lijst kwamen meer dan honderd punten naar voren. Naast de ’storende geluiden’, hebben mensen last van producten die scheef in de schappen staan en pallets van vakkenvullers die de loopgang versperren.

In het filiaal van Sint-Michielsgestel komen volgens Mennes relatief veel klanten met autisme. „Dat heeft te maken met de nabijheid van meerdere afdelingen van het instituut Kentalis, dat is onder andere gespecialiseerd in beperkingen op de gebieden horen en communicatie’, zegt ze. Ze vindt het dan ook logisch dat hun filiaal als eerste in Nederland met het stilte-uurtje begint.

Voortaan hangt er op dinsdagochtend bij de ingang een poster die klanten wijst op het prikkelarme uurtje.