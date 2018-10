Hartverscheurend verhaal over huiselijk geweld: ’Agent, kan u mijn papa niet zijn?’

De video waarin agent Jelle vertelt over zijn ervaring, werd op Facebook geplaatst door de politie Zuiderpark. Onder de kop ’ echte politieverhalen, nemen agenten de kijkers mee in de mooie, dienstbare, maar soms ook hele heftige wereld van de politie.

„Toen de vrouw die gebeld had open deed, zag ik een glimlach die probeerde te verbloemen dat er wat aan de hand was”, vertelt hij. Terwijl zijn collega’s de man en vrouw apart van elkaar spreken, gaat Jelle met de kinderen aan de keukentafel zitten. „Die kids hebben het te verduren gehad. Ik hoefde op dat moment geen vader te zijn om in te kunnen schatten dat het met die kinderen helemaal niet best was. Aan de verdrietige, betraande en angstige gezichtjes merk je gewoon: hier wordt door kinderen iets gezien wat niet hoort.”

Jelle beschrijft dat de kinderen dicht tegen hem aan zitten en laten merken dat ze pijn hebben. De armen van het meisje zaten onder de bijtwonden van haar vader. Op dat moment keek het jongetje hem aan en zei: „Agent, kan u mijn papa niet zijn?”

De ouders zijn uiteindelijk gescheiden en de kinderen zijn bij hun moeder gaan wonen. Later werd duidelijk dat het een streng religieus gezin betreft. „Ondanks dat heeft de moeder wel de moed gevonden om te beslissen ’ik ga van jou scheiden’. (...) Ja, daar heb ik wel bewondering voor”, aldus politieagent Jelle.