Zwaar verwaarloosde hond gered

Medewerker van de dierenpolitie Rotterdam, Hans Manse, plaatste een foto van de verwaarloosde viervoeter op Twitter. De vacht van het beestje zit dusdanig vol met klitten, dat de hond amper kon lopen. De dierenarts moet eerste de klitten verwijderen, om daarna te beoordelen hoe slecht de hond er aan toe is. Mogelijk vinden de artsen ergens onder de vacht van het beestje nog een chip, waarop meer informatie staat. Zo meldt het AD.

Zoektocht

De dierenpolitie is een onderzoek gestart om de eigenaar van de hond te vinden. Het team gaat er vanuit dat de hond is gedumpt bij de Kralingse Plas. Door de hulp in te schakelen van sociale media hoopt men dat de eigenaar van het beestje sneller wordt gevonden.

Als na de behandeling door de dierenarts blijkt dat de hond er dusdanig slecht aan toe is, kan er voor gekozen worden om het dier in te laten slapen. Om verder leed te voorkomen.