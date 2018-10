’Weg met al die technische snufjes’

De Telegraaf had het zaterdag over de noodzaak een cursus te volgen bij een nieuwe auto. Niets minder waar. Een tijd geleden koos ik een nieuwe auto. Ik was toen nogal gecharmeerd van de Peugeot 508. Daar zat echter een schakelwonder in, wat de versnellingsbak moest vervangen. Een rijdende ramp.

Ik heb maar een Skoda genomen, want daarvoor had je tenminste geen rijles nodig. In de elektrische auto gaat de ’innovatie’ echter steeds verder. Remmen en gas geven met één pedaal (Nissan) etc. De grenzen zijn eindeloos. Als je dan ineens een auto moet huren en die werkt anders dan sta je. Dat merk je al als je twee auto’s hebt waarvan de ene zijn licht automatisch inschakelt en de andere niet. Auto’s gewoon standaard houden is het beste.

R. Hak, Harmelen