Wie houdt zich aan de coronaregels die nog maar een week gelden?

Zelfs het mondkapje kan straks (bijna overal) af. Ⓒ ROBIN UTRECHT

Behalve de anderhalve meter afstand en het handenwassen zijn we in één klap van alle coronaregels af. Dat wil zeggen: pas vanaf 26 juni. Maar we moeten niet raar opkijken als de klad er eerder inkomt, zegt sociaal psycholoog Arie Dijkstra.