Koudste 23 september ooit gemeten

Volgens het weerbureau was het in De Bilt bovendien de koudste dag sinds 5 april. Op weerstation Deelen werd met 10,8 graden een nog iets lagere maximumtemperatuur gemeten. De laatste keer met dergelijke lage temperaturen in een deel van het land was op 1 mei.

De kou op deze zondag staat in schril contrast met de nazomerse warmte van afgelopen week. Dinsdag beleefde Maastricht zelfs nog een zeldzaam late tropische dag. Sinds afgelopen vrijdag hebben lagedrukgebieden gevuld met koude lucht grip op het Nederlandse weer.

Op deze zondag was het extra fris door de grote regengebieden die over land trokken. De dikke wolken schermden de zon af en door langdurige regenval warmde het overdag nauwelijks op. Een noordelijke wind voerde bovendien koude lucht aan.