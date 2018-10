Man met taser gepakt bij Buckingham Palace

Volgens de BBC gebeurde dat rond 13.45 uur onze tijd. Even daarvoor was de 38-jarige man al door beveiligers van het koninklijk paleis staande gehouden.

Op Twitter meldt de politie dat het geen ’terreurgerelateerd’ voorval zou zijn. Buckingham Palace geeft geen commentaar. Overigens was koningin Elisabeth niet op Buckingham Palace. Zij is in het Schotse Balmoral.