Duitse spionagechef geen staatssecretaris

BERLIJN - De chef van de Duitse inlichtingendienst BfV, Hans-Georg Maassen, die moest opstappen na omstreden uitspraken over ongeregeldheden in Chemnitz, wordt toch geen staatssecretaris. Daarmee is schijnbaar een belangrijk strijdpunt tussen CDU, CSU en SPD bijgelegd. Dit heeft het Duitse persbureau DPA vernomen in coalitiekringen.