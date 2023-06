Brokstukken Titan-duikboot op bodem gevonden en aan wal gebracht

In de haven van St. John op Newfoundland worden de wrakstukken geborgen, zo is te zien op beelden. De duikboot implodeerde op 3800 meter diepte tijdens een zee-expeditie. De vijf inzittenden kwamen daarbij om het leven. Naar alle waarschijnlijkheid implodeerde de mini-onderzeeër tijdens de duik richting het in 1912 gezonken schip.

De oorzaak van de ramp is nog altijd niet duidelijk. De Amerikaanse en Canadese kustwacht doen daar nog verder onderzoek naar. Mogelijk geeft de vondst van het wrak meer duidelijkheid. Het zou gaan om onder meer een zijpaneel en mogelijk de neus van de onderzeeër. Een onderwaterrobot vond de brokstukken.

Duikboot-experts uitten deze week forse kritiek op het bedrijf achter de onderzeetocht, OceanGate Expeditions. De veiligheid voor de deelnemers zou niet in acht zijn genomen, met name door hoe de Titan gebouwd is, en er werd veel te laat om hulp gevraagd nadat het contact met de duikboot werd verloren, klinkt het.