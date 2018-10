Aanklaagster Kavanaugh getuigt donderdag

„Ondanks bedreigingen van haar veiligheid en haar leven, vindt Ford het belangrijk voor senatoren om rechtstreeks van haar te horen over de aanranding”, verklaarden de advocaten.

„Ze heeft ermee ingestemd om door te gaan met een hoorzitting, hoewel de commissie heeft geweigerd om Mark Judge te dagvaarden, die is geïdentificeerd als een getuige van het incident.”

Christine Blasey Ford vertelde in een interview dat ze in 1982 op een bed is geduwd door een stomdronken Kavanaugh. Hij zou haar hebben betast en hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken.

Kavanaugh ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan het misbruik. Hij zegt graag te willen getuigen om zijn naam te zuiveren.