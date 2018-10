Minder bezoekers Roodharigendag door regen

Hij schat het aantal bezoekers op 20.000, ongeveer de helft van het aantal in vorige edities. De groepsfoto in stadspark Valkenberg op zondag, het enige onderdeel dat enkel voor roodharigen is bedoeld, trok bijna 400 mensen. Hoeveel nationaliteiten er waren, is Rouwenhorst niet nagegaan. „Er waren wel twee mensen helemaal over uit Australië.”

Door de regen konden enkele buitenactiviteiten niet doorgaan. „Dat de springkussens er niet waren, was een teleurstelling voor mijn kinderen. Aan de andere kant waren café-eigenaren euforisch. Aan de georganiseerde kroegentocht deden dit jaar negentien Bredase cafés mee.”

Wegens wat onenigheid met de gemeente Breda over subsidies wijkt het evenement volgend jaar mogelijk uit naar een andere stad. Volgens Rouwenhorst zijn acht steden geïnteresseerd. Maar Breda blijft ook nog een optie. Een besluit daarover valt waarschijnlijk ergens in januari. Het evenement vindt sinds 2007 plaats in Breda.