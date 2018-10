Fransen moeten Macron niet meer

In een tweede peiling die zondag is gepubliceerd, is dat percentage slechts 28 procent. Nog maar twee maanden terug was twee op de vijf Fransen tevreden over hun president in deze twee peilingen. Tijdens de verkiezingen vorig jaar won Macron zelfs met twee derde van de uitgebrachte stemmen.

De gepeilden klagen dat de Franse president alleen de belangen van bedrijven en rijkelui lijkt te behartigen. Dat beeld versterkte Macron zelf afgelopen week, door tegen een werkeloze man te zeggen dat hij makkelijk aan een baan zou kunnen komen door gewoon wat meer zijn best te doen.

Aansporing

Minister van Milieu Francois de Rugy zei in een reactie op de peilingen die als een aansporing te zien: „Ze herinneren ons eraan dat we actie moeten ondernemen. Als je iets wil veranderen, zullen mensen tegenstand bieden. Dus dan heb je twee oplossingen: of ermee stoppen in de hoop dat je weer populair wordt, of doorgaan terwijl je naar het Franse volk luistert.”

Ook binnen zijn eigen kabinet verliest Macron steun. Zijn populaire minister van Milieu en de voorganger van De Rugy, Nicolas Hulot, stapte op, omdat hij onvoldoende ruimte zou krijgen om zijn beleid uit te voeren. En minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb gaf afgelopen week aan de rit niet te zullen uitzitten, omdat hij zich in 2020 in de strijd wil werpen voor het burgemeesterschap van Lyon.