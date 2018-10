Man na twee dagen nog levend uit rampferry gehaald

Alphonce Charahani, werkzaam op het schip in de machinekamer, had zichzelf opgesloten in een kleine, luchtdichte kamer in de rampboot. Daar overleefde hij tot hij zaterdag werd gevonden door duikers die klopgeluiden hoorden. Zijn toestand wordt omschreven als ’ernstig’.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik