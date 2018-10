Vier nieuwe weekdieren in Nederland

De nieuwe aanwinsten op de faunalijst zijn de Japanse zeepbelslak (Haminoea japonica), de Aziatische mossel (Arcuatula senhousia), de Samengedrukte erwtenmossel (Euglesa compressa) en de Gevlekte grasslak (Xerotricha conspurcata). Het gaat om uitheemse soorten die zich hier hebben gevestigd.

Met name de laatste decennia zijn de Nederlandse flora- en faunalijsten regelmatig aangevuld met nieuwe soorten. Dat er zoals dit jaar in korte tijd meerdere nieuwe soorten uit de drie belangrijkste hoofdbiotopen bij komen, is uitzonderlijk.