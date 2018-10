Duitse spionagechef wordt speciaal adviseur

Maasen raakte in opspraak nadat hij de echtheid van video’s waarin geweld van extreem-rechts was te zien, in twijfel trok. Hij stelde later dat zijn uitspraken verkeerd waren uitgelegd. Maassen bedoelde naar eigen zeggen dat niet was bewezen dat klopjachten op buitenlanders te zien waren op de beelden, zoals was beweerd.

Met het compromis van zondag is een belangrijk strijdpunt tussen CDU, CSU en SPD bijgelegd.