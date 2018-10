Onderzoek naar invloed straling op ramp-Stint

Na het dodelijke ongeluk in Oss maakten meer gebruikers melding van storingen met de stint nabij een overweg. „Dat is voor ons de reden om de wisselwerking te onderzoeken tussen de elektromagnetische straling van de spoorweginstallatie en de Stint”, zegt Frank Wassenaar van het ILT. „Wij willen alles uitsluiten.”

Eerder al liet de politie weten dat onderzocht wordt of de Stint op hol is geslagen. De Stint is een elektrisch wagentje waar de bestuurder achterin staat om zo goed zicht te hebben op de kinderen. Er kunnen zo’n tien kinderen in worden vervoerd. Er rijden in Nederland zeker 3000 Stints rond. De meeste worden gebruikt in de kinderopvang en mogen rijden met een snelheid tot wel 17 kilometer per uur.

Bij het ongeluk in Oss reed de Stint tegen de gesloten spoorbomen en belandde op het spoor. Vier kindjes overleden. Een vijfde kind en een medewerkster van kinderopvang Okido raakten zwaargewond.