Advocatendreiger Mohamed el I.: ’Ik was emotioneel en wilde ze angst aanjagen’

Door Saskia Belleman

Mohamed el I. met advocaat Patricia Lemmers Ⓒ Petra Urban

AMSTERDAM - Hij was boos en emotioneel dat „geldhoeren” – lees: advocaten – moordenaars bijstaan in het Marengoproces. De raadslieden mochten vooral hun „fucking best” niet doen, op straffe van brandstichting, moord en verkrachting. Maar hij meende het allemaal niet zo, zei de 41-jarige Mohamed el I. woensdag tegen de rechtbank in Amsterdam. „Ik was stomdronken.”