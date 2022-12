Huis minister België weer bewaakt, eerder dreiging Nederlanders

Justitie spreekt over nieuwe elementen in het dossier. Op zaterdag 24 september werd bekend dat de woning van Van Quickenborne in Kortrijk extra beveiliging had gekregen door een dreiging uit het criminele drugsmilieu. In een achtergelaten wagen werden een wapen, spanbanden en flessen benzine aangetroffen.

Van Quickenborne en zijn gezin werden overgebracht naar een veilige plek. De minister sprak toen over narcoterrorisme: terreurdaden door drugsbendes. In Den Haag en Leidschendam werden vier verdachten opgepakt en uitgeleverd aan de zuiderburen. Ze worden in België vervolgd.