Nieuw onderzoek naar mysterieuze ’lijk-in-tas-zaak’

Aanleiding voor het nieuwe onderzoek naar de moord in 1995 is een concrete tip die is binnengekomen bij De Telegraaf en eigen bevindingen van de politie.

De zaak trok zelfs internationaal belangstelling omdat de politie 4000 medewerkers van het voormalige energiebedrijf Edon naar politiebureaus liet komen met een tas die als kerstcadeau was verstrekt. In zo’n tas waren de ledematen van Bont gevonden.