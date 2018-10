Druk op verduurzaming werkt averechts

Slechts tien procent van de huidige huizenbezitters is van plan op korte termijn zelf actie te ondernemen om de woning energiezuinig te maken, door bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen. Dat blijkt uit onderzoek van ING en onderzoeksbureau Kantar TNS onder 1046 huizenbezitters en mensen die van plan zijn een woning te kopen. Vereniging Eigen Huis herkent de uitkomsten.

Steeds vaker klagen leden over opgelegde verplichtingen van de eigen gemeente, bijvoorbeeld energiezuinige of gasloze toepassingen, zonder dat hierbij enige financiële of andere praktische hulp wordt geboden.

