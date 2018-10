Ons land wordt met de haren bij een aanslag in Iran gesleept. De Nederlandse ambassadeur is op het matje geroepen na een schietpartij tijdens een militaire parade in de zuidelijke stad Ahvaz, waarbij 25 doden te betreuren waren. Teheran beschuldigt Nederland, en enkele andere Europese landen, ervan onderdak te bieden aan leden van een afscheidingsbeweging, die de aanslag heeft opgeëist. Buitenlandse Zaken is uiterst zwijgzaam.