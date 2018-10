Minder mensen slachtoffer van criminaliteit

DEN HAAG - Het aantal mensen dat naar eigen zeggen het slachtoffer werd van criminaliteit is de afgelopen vijf jaar flink gedaald. Dat was het geval in alle leeftijdsgroepen maar het sterkst nam het af onder jongeren tot 25 jaar en ouderen vanaf 65 jaar. Werd in 2012 nog 20 procent van de bevolking getroffen door een gewelds-, vermogens- of vandalismedelict, vorig jaar was dat gezakt naar 15 procent.