Kandidaat-opperrechter nogmaals beschuldigd van seksueel wangedrag

Het voorval zou tijdens Kavanaughs studentenperiode zijn gebeurd. De beschuldigingen komen van de 53-jarige Deborah Ramirez. Zij studeerde in 1983 en 1984 met Kavanaugh aan de Yale-universiteit. Tijdens een feest zou Kavanaugh in een beschonken bui zijn geslachtsdeel in haar gezicht hebben geduwd.

Kavanaugh ontkent dat hij iets heeft misdaan. ,,Deze vermeende gebeurtenis van 35 jaar geleden is niet gebeurd. De mensen die mij toen kenden weten dat dit niet is gebeurd en hebben dat ook gezegd.'' Ook het Witte Huis laat weten achter Kavanaughs kandidatuur voor opperrechter te staan.

Ramirez wil dat de FBI onderzoek doet. De vrouw durfde in eerste instantie niet met het verhaal naar buiten te komen omdat ze vanwege de drank niet alles meer even goed herinnert. Inmiddels zijn twee senatoren van de Democratische partij de beschuldigingen aan het onderzoeken. ,,Dit is een andere serieuze, geloofwaardige en verontrustende aantijging tegen Brett Kavanaugh. Het moet volledig worden onderzocht", zei senator Mazie Hirono van Hawaï.

Eerder vertelde Christine Blasey Ford in een interview dat ze in 1982 op een bed is geduwd door een stomdronken Kavanaugh. Hij zou haar hebben betast en hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken. Een commissie van de Senaat wil naar aanleiding daarvan beide kanten van het verhaal horen voordat over de kandidatuur wordt gestemd. Rechters voor het hooggerechtshof worden voor het het leven benoemd.