’Schaf dividenbelasting af’

Nederlandse aandeelhouders van Nederlandse bedrijven kunnen al jaren lang de door die bedrijven ingehouden en aan de Nederlandse Staat afgedragen dividendbelasting via hun belastingaangifte terug krijgen. Waarom zouden buitenlandse aandeelhouders van Nederlandse bedrijven, die dat niet via hun belastingaangifte terug kunnen krijgen, wel dividendbelasting moeten betalen? Zij investeren nota bene in Nederlandse bedrijven en dat willen we toch graag? Een en ander betekent trouwens ook nog eens een vereenvoudiging van ons belastingstelsel.

J. Rikkers, Sliedrecht