’Beschouwingen waren schertsvertoning’

Ieder voorstel of idee dat van de oppositie komt wordt zonder meer door de coalitie afgewezen en alles wat door een coalitiepartner wordt ingebracht, wordt welwillend bekeken. Democratie is in Nederland kennelijk dat we een keer per vier jaar mogen stemmen, verder ons mond moeten houden en dat alles wat niet overeenkomt met wat de dan gevormde regering in beton vastgelegd heeft automatisch weggehoond wordt.

Huub v/d Linden, Almere