Verdachte aanslag Delft drievoudig moordenaar

De Hagenaar kreeg in 2002 zestien jaar en tbs voor een geruchtmakende moord in Scheveningen in 2000. In 2016 kwam hij vrij omdat de rechters geen aanleiding zagen zijn tbs te verlengen.

De advocaat van B. wilde gisteren niets zeggen. „Het is niet aan mij om wat over het verleden van mijn cliënt te zeggen.”

In 2000 werden twee Ierse broers en een vriend door Michael B. in een hotel in Scheveningen door het hoofd geschoten. Dat zou zijn gebeurd na een ruzie over drugs.

Stank

Bizar genoeg bleven B. en een vriend in het appartement na de moord. Ze bestelden er escortvrouwen en vierden feest in de woning. Na een paar dagen staken de twee het appartement in brand, omdat de lichamen begonnen te ontbinden en de stank ondraaglijk werd. De brandweer ontdekte toen de lichamen.

B. liep tegen de lamp na de arrestatie voor een overval. Door dna-onderzoek kon de recherche hem aan de drievoudige moord koppelen. Tegen B. werd aanvankelijk levenslang geëist voor de moord en meerdere zeer gewelddadige overvallen. De officier van justitie vond dat hij nooit meer vrij mocht komen omdat hij als levensgevaarlijk werd beschouwd. In hoger beroep kreeg B. 16 jaar en tbs.

Delft is sinds april in de ban van een reeks zware geweldsincidenten. Er zijn aanslagen op coffeeshops en enkele bedrijven gepleegd en in augustus werd topcrimineel Karel Pronk geliquideerd.

Michael B. wordt verdacht van een dubbele granaataanslag met een speciale granaat waarin kogeltjes zitten en van wapenbezit.